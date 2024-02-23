إسبانيا: حصيلة ضحايا حريق برج بلنسية السكني تتضاعف إلى 10

قالت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة، إن عدد القتلى في كارثة الحريق الذي شب في مبنى سكني ليلة أمس الخميس في منطقة بلنسية ارتفع إلى 10 أشخاص بعد أن تم الإبلاغ في وقت سابق عن أن حصيلة القتلى بلغت خمسة أشخاص.

وقالت بيلار بيرنابي، ممثلة الحكومة المركزية في منطقة بلنسية المتمتعة بالحكم الذاتي للصحفيين: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد عملية البحث الأولي، حددت الشرطة هوية عشرة جثث، عشرة قتلى".

وذكرت صحيفة لا فانجارديا نقلا عن مصادر بالتحقيقات أنه تم انتشال أربع جثث خلال الليل وهي لزوجين وطفليهما. وتم تأكيد وفاة شخص خامس اليوم الجمعة .

وقالت ماريا خوسيه كاتالا عمدة بلنسية في وقت سابق إن ما يصل إلى 15 من سكان المجمع السكني ما زالوا في عداد المفقودين. وذكرت التقارير أن 15 شخصا أصيبوا.

وكان الحريق قد اندلع في اليوم السابق في إحدى الشقق الـ 143 في المبنى حديث الإنشاء. وانتشرت النيران بعد ذلك بسرعة إلى المجمع بأكمله.

وأشار الخبراء إلى أن ألواح الواجهات القابلة للاشتعال والرياح القوية هي الأسباب المحتملة للانتشار السريع للحريق.