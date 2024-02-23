 إسبانيا: حصيلة ضحايا حريق برج بلنسية السكني تتضاعف إلى 10 - بوابة الشروق
الجمعة 23 فبراير 2024 10:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إسبانيا: حصيلة ضحايا حريق برج بلنسية السكني تتضاعف إلى 10

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 10:10 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 10:10 م

قالت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة، إن عدد القتلى في كارثة الحريق الذي شب في مبنى سكني ليلة أمس الخميس في منطقة بلنسية ارتفع إلى 10 أشخاص بعد أن تم الإبلاغ في وقت سابق عن أن حصيلة القتلى بلغت خمسة أشخاص.

وقالت بيلار بيرنابي، ممثلة الحكومة المركزية في منطقة بلنسية المتمتعة بالحكم الذاتي للصحفيين: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد عملية البحث الأولي، حددت الشرطة هوية عشرة جثث، عشرة قتلى".

وذكرت صحيفة لا فانجارديا نقلا عن مصادر بالتحقيقات أنه تم انتشال أربع جثث خلال الليل وهي لزوجين وطفليهما. وتم تأكيد وفاة شخص خامس اليوم الجمعة .

وقالت ماريا خوسيه كاتالا عمدة بلنسية في وقت سابق إن ما يصل إلى 15 من سكان المجمع السكني ما زالوا في عداد المفقودين. وذكرت التقارير أن 15 شخصا أصيبوا.

وكان الحريق قد اندلع في اليوم السابق في إحدى الشقق الـ 143 في المبنى حديث الإنشاء. وانتشرت النيران بعد ذلك بسرعة إلى المجمع بأكمله.

وأشار الخبراء إلى أن ألواح الواجهات القابلة للاشتعال والرياح القوية هي الأسباب المحتملة للانتشار السريع للحريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك