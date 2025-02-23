ليفربول يسعى لتعميق جراح مانشستر سيتي والابتعاد بالصدارة في أول مواجهة بين صلاح ومرموش بالدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفاً على مانشستر سيتي على ملعب «الاتحاد»، مساء اليوم، في قمة مباريات المرحلة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول اللقاء برصيد 61 نقطة في المركز الأول، ويسعى الريدز لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، ويأمل ليفربول في العودة للانتصارات مجدداً خارج ملعب «آنفيلد»، بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 في مباراتيه الأخيرتين بعيداً عن معقله أمام جاره اللدود إيفرتون ثم أستون فيلا.

على الجانب الآخر يسعى مانشستر سيتي لمداواة جراحه بعد خروجه المبكر من الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، من أجل استعادة بعضاً من كبرياء الفريق المتوج بلقب المسابقة في المواسم الأربعة الماضية.

يدخل السيتي اللقاء برصيد 44 نقطة وابتعد مبكراً عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مواجهة مصرية خالصة بين محمد صلاح، هداف ليفربول، وعمر مرموش، نجم مانشستر سيتي ، ويطمع صلاح في مواصلة أرقامه المميزة مع ليفربول في الموسم الحالي، حيث يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 24 هدفاً، ويسعى نجم الريدز إلى مواصلة التسجيل للمباراة السادسة على التوالي في البطولة، كما يسعى لزيادة عدد مساهمته التهديفية مع الفريق بعد أن وصل عدد تمريراته الحاسمة إلى 15 تمريرة في البطولة هذا الموسم حتى الآن.

و يخوض محمد صلاح الليلة مباراته الـ 23 ضد مانشستر سيتي، حقق الفوز في 8 وخسر مثلها، وتعادل في 6 مباريات، سجل 12 هدفاً، وصنع 7 أهداف.

ونجح محمد صلاح في مباراة الدور الأول في تسجيل هدفاً وصناعة مثله في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

وقالت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن محمد صلاح منح ليفربول 31 نقطة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم نتيجة مساهماته التهديفية.

وأضافت أن محمد صلاح سيسعى خلال مباريات ليفربول القادمة لتحطيم رقم جايمي فاردي الذي منح ليستر سيتي 32 نقطة على مدار الموسم ككل نتيجة مساهماته التهديفية في موسم 2015 – 2916 عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أما عمر مرموش، فقد قدم أوراق اعتماده كأحد نجوم مانشستر سيتي، بعد تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الفوز الكبير برباعية على ضيفه نيوكاسل، خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي في الجولة الماضية.

وجاء هاتريك مرموش في غضون 13 دقيقة و54 ثانية بالتحديد، ليحتل المركز الرابع في قائمة أسرع الثلاثيات في تاريخ سيتي بالدوري الإنجليزي، ما بين تسجيل الهدفين الأول والثالث، كما أصبح مرموش ثالث لاعب أفريقي يسجل ثلاثية في الدوري خلال الموسم الحالي، بعد الإيفواري أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد، والبوركيني دانجو واتارا، لاعب بورنموث.

وانضم مرموش لقائمة اللاعبين العرب الذين أحرزوا هاتريك طوال تاريخ المسابقة مع محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، نجم ليستر سيتي ومانشستر سيتي السابق.

من جهته، تحدث المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن وجه الشبهه بين عمر مرموش ومحمد صلاح،وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عندما سُئل عن التشابه بين الثنائي المصري: "لقد أثبت محمد صلاح نفسه لسنوات عديدة في أصعب دوري في العالم".

وأوضح: "عمر مرموش جاء للتو بعد أن قام بعمل رائع في ألمانيا، المستقبل أمام مرموش ويمكنه تحقيق الكثير".

وأضاف: "لم يلعب كيفن دي بروين أساسيًا ضد ريال مدريد لأنني اتخذت قرارًا فنيًا، ولم يكن صحيحا".

وواصل: "القرار خاص بي، وبالطبع لا يزال بإمكانه اللعب في المباريات الكبيرة، حيث لعب ضد ريال مدريد على أرضه".

وعن إصابة ستونز، اختتم الإسباني: "إنها إصابة صعبة، وفي الأيام المقبلة سنعرف ما إذا كان يحتاج لعملية جراحية أم لا".