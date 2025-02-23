قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة نجحت في الوصول إلى نسبة 100% من تحديد أحوزة المدن بعدد 230 مدينة، مشيرة إلى أن أحوزة وحدود بناء القرى وصل إلى نسبة 97%، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأحوزة بحلول مارس المقبل.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» أن تحديد الأحوزة العمرانية يعد أمرًا مهمًا للغاية لمنع انتشار العشوائيات والحفاظ على المساحات الزراعية، بالإضافة إلى تحديد حدود المحافظات والمدن والقرى.

وأشارت إلى أن العشوائيات تنقسم إلى مناطق غير آمنة وأخرى غير مخططة، مؤكدة أنه لا توجد مناطق غير آمنة على الإطلاق في مصر، بينما لا تزال هناك مناطق غير مخططة تحتاج إلى تطوير المرافق، ويجري العمل عليها في جميع المحافظات.

وأوضحت أن العمل يجري في الوقت الحالي على الانتهاء من المناطق غير المخططة في العواصم أولا، قبل الانتقال إلى المراكز، لافتة أن الوفود الأجنبية خلال المؤتمر الحضري العالمي الذي عقد في نوفمبر الماضي، كانت متفاجئة بكيفية استطاعة مصر القضاء على العشوائيات الكثيرة بهذه السرعة خلال 10 سنوات.