السوداني يوجه بإنشاء المستشفى العراقي في غزة

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، بإنشاء المستشفى العراقي في غزة؛ خدمةً لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد، وتأكيداً على موقف العراق المبدئي والإنساني.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جاء ذلك خلال استقبال السوداني، الأحد، الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف «سفير الإنسانية».

وأكد السوداني، أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

ووجّه بمنح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد، وجوازاً دبلوماسياً، تثميناً لما قدمه من عطاء إنساني شجاع، كما وجه بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة خدمةً لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد، وتأكيداً على موقف العراق المبدئي والإنساني.

من جهته، أعرب الطبيب أبو رغيف عن تقديره لاهتمام رئيس مجلس الوزراء العراقي، وكل الجهود الرسمية والشعبية الداعمة لغزة، والمواقف والخطوات السابقة.