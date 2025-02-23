مكتب نتنياهو: تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب انتهاكات حماس

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق مع حركة حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان عبر منصة «X» :«في ضوء انتهاكات حماس المتكررة ، بما في ذلك الاحتفالات التي تملأ رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض الدعاية تقرر تأخير إطلاق الفلسطينيين الذين تم التخطيط لهم بالأمس حتى يتم ضمان إطلاق الدفعة التالية وبدون الاحتفالات المهينة».

وكان من المقرر الإفراج عن 612 أسيرًا يوم السبت ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تشمل 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى «وفاء الأحرار» -المعاد اعتقالهم- و445 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

وأطلقت حماس السبت سراح 6 أسرى من الإسرائيليين الأحياء، فيما لم يفرج الاحتلال بعد عن 612 أسيرًا فلسطينيا كان من المقرر خروجهم السبت.