استمرار درجات الحرارة الباردة وتساقط الثلوج في أنحاء اليونان

يتوقع انخفاض درجات الحرارة في أنحاء اليونان، اليوم الأحد، ولا سيما في الأجزاء الشرقية والشمالية من البلاد، مع تساقط الثلوج محليا على المناطق الجبلية في شرق البلاد، وربما على المناطق الأقل ارتفاعا، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.

ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة منخفضة للغاية؛ لتتراوح بين سالب 6 و5 درجات مئوية في الشمال، وقد تصل أحيانا إلى 7 درجات.

أما في البر الرئيسي الشرقي وفي إيفيا، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين سالب 2 و9 درجات، بينما قد تصل محليا في غرب البلاد إلى 13 درجة مئوية.

ومن المتوقع حدوث صقيع بأماكن في البر الرئيسي، مع ظروف مناخية قاسية بالمناطق الجبلية.

وقد تشهد اليونان، تساقط بعض الثلوج في المناطق الجبلية وربما على ارتفاعات أقل في مقدونيا الوسطى وشرق بيلوبونيز، وبصورة مؤقتة في ثيساليا وإيفيا، وأيضا في المناطق الجبلية بكريت.

ومن المتوقع هبوب رياح بقوة تتراوح بين 3 و5 في المناطق الواقعة غربي وشمالي البلاد، وبقوة تتراوح بين 4 و5 في باقي أنحاء البلاد.