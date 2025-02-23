ترامب يعلق على فوز حزب المحافظين: يوم عظيم لألمانيا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فوز حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية بالمانيا، قائلا إنه "يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد ترامب في منشور اليوم على منصته "تروث سوشال"، أن "ما جرى يشبه الحال في الولايات المتحدة"، مشدد على أن الشعب الألماني سئم من الأجندة غير المنطقية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة، وفق كلامه.

كان مرشح حزب المحافظين لمنصب المستشار فريدريش ميرتس قال عقب إعلان الفوز إن حزبه يدرك حجم التحديات وما تحتاجه ألمانيا.

وأتى فوز المحافظين متقدما على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني رغم تحقيقه أفضل نتيجة له في تاريخه، وفقا لاستطلاعي رأي أجراهما تلفزيونان عامان. إذ حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على نسبة تتراوح بين 28,5% و29%، بحسب الاستطلاعين اللذين بثتهما محطتي "إيه آر دي" و"زي دي إف".