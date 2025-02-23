بريطانيا: إخلاء منازل جراء اندلاع حريق ضخم في موقع صناعي بمانشستر

قالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مانشستر الكبرى، إنه جرى إلى حد كبير إخماد حريق ضخم اندلع في موقع صناعي في مانشستر بالقرب من مستشفى ويثينشو.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن خدمة الإطفاء والإنقاذ في مانشستر الكبرى قولها، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الطواقم كانت تتعامل مع حريق "يشمل مركبات ثقيلة لنقل البضائع " في شارع إنيس كلووز في منطقة ويثينشو.

وذكرت خدمة الإطفاء والإنقاذ أنه رغم أن شدة الحريق قد تقلصت، تعين على السكان إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.

وأضافت خدمة الإطفاء، في منشور على منصة إكس: "لقد أطفأ رجال الإطفاء الآن معظم الحريق باستخدام خراطيم المياه، ورشاشات المياه، وأجهزة تنفس".

وأبلغت شرطة مانشستر الكبرى وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه تم إخلاء بعض العقارات القريبة وتم فرض طوق أمني في المنطقة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الحادث أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء، بينما كان يمكن سماع دوي سلسلة من الانفجارات الصغيرة.