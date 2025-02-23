عضو المكتب السياسي لحماس: عدم التزام الاحتلال بالاتفاق سينذر بعواقب غير سليمة

قال الدكتور سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتأخير الإفراج عن الدفعة السابعة ضمن صفقة تبادل الأسرى يعكس «القيم الإجرامية للاحتلال وعدم التزامه بالعهود والمواثيق».

وأضاف خلال تصريحات لـ «الجزيرة مباشر» أن المقاومة الفلسطينية أوفت بكل العهود والالتزامات أمام العالم والوسطاء، بعدما سلمت، 6 أسرى إسرائيليين و4 قتلى يوم السبت،

وأكد أن «عدم التزام الاحتلال بما تم التوافق عليه سينذر بأشياء غير سليمة لصالح العدو الإسرائيلي وقضية صفقة الأسرى»، متابعا: «نحن أدينا ما علينا بكل إخلاص وأمانة ووفاء ومصداقية، بينما لا يزال الاحتلال يتلكأ ويماطل ويغير القوائم في اللحظات الأخيرة».

ونوه أنه كان من المتوقع إطلاق سراح أكثر من 400 أسير فلسطيني من سكان قطاع غزة؛ لكن الاحتلال غير أكثر من 50 اسما في اللحظات الأخيرة، رغم أن هذه الأسماء كانت متفقا عليها مسبقا.

وأوضح أن هذه الخطوة غير المسبوقة تعكس رسالة واضحة بـ «مخادعة الاحتلال وعدم التزامه بالاتفاقيات»، قائلا: «نحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن ما حدث وعليه أن يلتزم ويتحمل المسؤولية أمام الوسطاء والعالم والإنسانية، بعد أن كسر كل المواثيق والقيم ولم يلتزم، مقابل التزام المقاومة الفلسطينية بكل شروط الاتفاق».

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق مع حركة حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان عبر منصة «X» :«في ضوء انتهاكات حماس المتكررة ، بما في ذلك الاحتفالات التي تملأ رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض الدعاية تقرر تأخير إطلاق الفلسطينيين الذين تم التخطيط لهم بالأمس حتى يتم ضمان إطلاق الدفعة التالية وبدون الاحتفالات المهينة».

وكان من المقرر الإفراج عن 612 أسيرًا يوم السبت ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تشمل 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى «وفاء الأحرار» -المعاد اعتقالهم- و445 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.