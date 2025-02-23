زيلينسكي: قد اضطر إلى توقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة مقابل استمرار المساعدات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه قد يضطر إلى توقيع اتفاق اقتصادي مع الولايات المتحدة من شأنه ضمان استمرار المساعدات لأوكرانيا مقابل تحقيق الولايات المتحدة أرباحا من المعادن الأوكرانية.

وذكر زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في منتدى حضره مسؤولون حكوميون في كييف بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية ضد أوكرانيا: "إذا كانت شروطكم هي، "لن نقدم لكم المساعدات إذا لم توقعوا اتفاقا"، فالأمر واضح".

وأضاف زيلينسكي "إذا تم إجبارنا ولا يمكننا الاستغناء عن ذلك، فعلى الأرجح سيكون علينا المضي قدما في هذا الاتفاق.... وأنا فقط أريد الحوار مع الرئيس ترامب."

وكانت إدارة ترامب قد مارست ضغوطا على زيلينسكي لتوقيع اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا كنوع من التعويض عن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف أثناء صدها لحرب روسيا.

وأوضح زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه منفتح على التوسط في صفقة تسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من معادن بلاده، لكن المبلغ الذي يصل إلى 500 مليار دولار الذي اقترحته إدارة ترامب في البداية لم يكن مقبولا.

وأضاف: "أنا لن أوقع على شيء سيتم سداده من جانب 10 أجيال من الأوكرانيين."