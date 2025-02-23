انطلاق مراسم تشيع نصرالله وصفي الدين بتوافد الوفود الشعبية الرسمية للمدينة الرياضية في لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، عن توافد الوفود الشعبية والرسمية إلى المدينة الرياضية، حيث تقام مراسم تشييع الزعيم الراحل لحزب الله الله اللبناني حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وقد ضاقت الطرق المؤدية الى المدينة بالمتوجهين إليها وتكاد الضاحية الجنوبية تخلو من قاطينها المتشحين بلون الحداد الذين يتوجهون سيرا إلى مكان التشييع، حيث تشهد مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" تغطية إعلامية ضخمة لا سابق لها في لبنان سواء من وسائل اعلام اقليمية، دولية، عالمية، ناهزت الـ600 وسيلة إعلامية إضافة إلى مؤثرين وفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ بعض الوقت، وصل إلى المطار وفد عراقي كبير يضم شخصيات سياسية ودينية وإعلامية وشعبية للمشاركة في مراسم التشييع.

وقد امتلأت مدارج المدينة الرياضية بالمشاركين الذين ينتظرون بمهابة البدء بالمراسم وظهور نعش الشهيدين وسط أجواء من الحزن والرهبة للحدث التاريخي الذي يشهده لبنان اليوم.

وبعد المراسم، يتوجه المشيعون إلى موقع الدفن، في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار.

ويشكل التشييع أول حدث جماهيري لحزب الله منذ المواجهة المفتوحة بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي التي انتهت بوقف لإطلاق النار.

ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مناصريه إلى "مشاركة واسعة" في المراسم، قائلا "نريد تحويل هذا التشييع إلى مظهر تأييد وتأكيد على الخط والمنهج، ونحن مرفوعو الرأس".

واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر 2024 بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في الثالث من أكتوبر الأول من العام نفسه.