نشر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، مساء اليوم الأحد، صورًا تجمعه بمحمد مهدي نصر الله، نجل الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وذلك خلال مراسم تشييع الأخير.

واحتشد عشرات الآلاف في بيروت، الأحد، لتشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بعد مضي ما يقرب من 5 أشهر على اغتياله في غارة جوية إسرائيلية.

وتجمع أنصار حزب الله، وهم يحملون صور نصر الله ورايات الجماعة، في ملعب بالضاحية الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، للمشاركة في الجنازة الشعبية الحاشدة لنصر الله وغيره من قادة الجماعة الذين تم اغتيالهم.

وبعد المراسم سار المشيّعون نحو موقع الدفن المستحدث لنصرالله في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار.

ومن المقرّر دفن صفي الدين غداً الاثنين، في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في قصاء صور جنوبي لبنان.

وأحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية، وأفاد المنظمون بحضور شخصيات رفيعة المستوى من إيران ودول أخرى.