بورتلاند يسجل الانتصار الأكبر بتاريخه في دوري السلة الأمريكي

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سجل انفيرني سيمونز خمس رميات ثلاثية في طريقه لتسجيل 25 نقطة خلال الفوز الأكبر في تاريخ فريقه بورتلاند بدوري كرة السلة الأمريكي والذي جاء على حساب شارلوت هورنتس 141 /88 فجر اليوم الأحد.

وتفوق بورتلاند بفارق 53 نقطة ليحطم الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ الفريق والذي تحقق في 21 نوفمبر 1982 على حساب كليفلاند بنتيجة 129 /79، بفارق 50 نقطة.

وأحرز توماني كامارا 20 نقطة وعشر متابعات وست تمريرات حاسمة لبورتلاند وأضاف شيدون شارب 20 نقطة مقابل تسجيل جاباري ووكر 20 نقطة و14 متابعة.

وتصدر ميليس بريدجز قائمة هدافي هورنتس بتسجيله 17 نقطة وأضاف نيك سميث جونيور 14 نقطة مقابل تسجيل جوزيف نوركيتش 11 نقطة وثمان متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وفي مباراة ثانية فاز يوتا جاز على هيوستن روكتس 124 /115 بعد تسجيل كيونتي جورج 30 نقطة ولوري ماركانين 23 نقطة وعشر متابعات.

وأحرز ووكر كيسلر 11 نقطة و17 متابعة وأضاف إيسياه كولير 12 نقطة وعشر تمريرات حاسمة ليقودا جاز لانتصاره الأول بعد هزيمتين متتاليتين.

وتصدر البيرين شينجون قائمة هدافي روكتس بتسجيله 27 نقطة و12 متابعة وأضاف جالين جرين 25 نقطة وعشر تمريرات حاسمة مقابل تسجيل امين تومسون 23 نقطة.

وفي مباراة ثالثة فاز لوس أنجليس ليكرز على مضيفه دنفر نجتس 123 /100 بعد تسجيل لوكا دونسيتش 32 نقطة.

وأنهى ليكرز مسيرة الانتصارات التسعة المتتالية لنجتس، بعد تسجيل ليبرون جيمس 25 نقطة واوستين ريفز 23 نقطة وروي هاشيمورا 21 نقطة.

وحقق ليكرز فوزه الأول على ملعب نجتس منذ 10 أبريل 2022 ، بعد أن خسر أمامه 13 مرة في أخر 14 مواجهة مباشرة بينهما.

وسجل ارون جوردون 24 نقطة لنجتس وأضاف جمال موراي 19 نقطة للفريق الذي خسر للمرة الأولى في فبراير.

وفي باقي المباريات فاز فينيكس صنز على مضيفه شيكاغو بولز 121 /117 وبروكلن نتس على فيلادلفيا 105 /103 .