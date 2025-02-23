المتطرف الفرنسي زمور يهنئ حزب البديل من أجل ألمانيا على نتائج الانتخابات

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هنأ السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور حزب البديل من أجل ألمانيا على نتيجة الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد.

وكتب زمور على موقع إكس "يا له من نجاح انتخابي عظيم!"

وقال زيمور إنه كان في برلين إلى جانب الزعيمة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل، ونشر مقطع فيديو يظهره وهو يصافحها.

وكتب زمور "موجة الحرية والهوية تواصل النمو في جميع أنحاء الغرب.. فرنسا هي التالية".

واحتل السياسي اليميني زمور المركز الرابع في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022 ، حيث قدم خطابا يمينيا أكثر تطرفا من حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان.