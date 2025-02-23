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قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إنه عرض على الدولة تولي مسئولية أمن منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش التي تتم وكثرة تواجد الأمن تتسبب في إزعاج السياح.

جاء ذلك مساء اليوم الأحد، خلال افتتاح صالون إحسان عبد القدوس بعد توقف دام خمس سنوات بسبب أزمة كورونا وتوابعها.

وحضر اللقاء الكاتب الصحفي محمد إحسان عبد القدوس، وأداره الدكتورة رشا سمير المشرفة على الصالون.

وأضاف ساويرس: "هناك حاجتين مبوظين كل التطوير في منطقة الأهرام، هما بتوع الخيول والأمن".

وأوضح أنه قام بتطوير منطقة الأهرام من مطاعم وصالات استقبال ودورات مياه 6 نجوم.