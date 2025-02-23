الشرطة تنقذ 215 مواطنا أجنبيا من مركز احتيال إلكتروني في كمبوديا

قالت السلطات التايلاندية، إن الشرطة أنقذت 215 مواطنا أجنبيا في مداهمة لمركز احتيال إلكتروني، في شمال غرب كمبوديا، وذلك في أحدث حملة على العمليات السيبرانية الإجرامية في المنطقة.

وذكر جيرايو هونجسوب، المتحدث باسم حكومة تايلاند اليوم الأحد أن الضحايا هم 109 تايلانديين وخمسة تايوانيين وثلاثة إندونيسيين و50 باكستانيا و48 هنديا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وأضاف جيرايو أن رجال شرطة من تايلاند وكمبوديا شاركوا في مداهمة المبنى بمدينة بويبت.

وتابع أنه تم إعادة العمال الذين تم إنقاذهم إلى بلدانهم، حيث سيتم التحقق من هوياتهم.

يذكر أن تايلاند عززت، في الأسابيع الأخيرة، حملتها على عمليات الاحتيال السيبرانية، وهي صناعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، عثرت على ملاذات آمنة في الدول المجاورة وهي لاوس وميانمار وكمبوديا.