الهيئة المصرية العامة للكتاب تطلق معارض وأنشطة ثقافية متنوعة خلال شهر رمضان

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لإطلاق برنامج ثقافي متكامل خلال أيام شهر رمضان الجاري، يتضمن مجموعة من المعارض والأنشطة المتنوعة، في إطار دورها التنويري وسعيها لإتاحة الكتاب أمام مختلف فئات المجتمع.

ومن المقرر أن تُقيم الهيئة معرضًا للكتاب بمنطقة فيصل، يصاحبه عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف الأسرة المصرية، وتشمل أنشطة موجهة للأطفال والشباب، بما يخلق أجواءً رمضانية تجمع بين المعرفة والترفيه الهادف.

كما تنظم الهيئة معرضًا وأنشطة ثقافية بمدينة الشروق، ضمن خطتها للتوسع الجغرافي والوصول بالكتاب إلى المدن الجديدة والمناطق ذات الكثافة السكانية.

وتواصل الهيئة خلال الشهر الكريم تنفيذ مبادرة «مكتبة لكل بيت»، التي تهدف إلى توفير إصدارات متنوعة في مجالات الأدب والفكر والتاريخ وكتب الأطفال بأسعار مناسبة، تشجيعًا على اقتناء الكتب وتكوين مكتبات منزلية، وترسيخ ثقافة القراءة داخل الأسرة المصرية.

وفي السياق ذاته، تشهد الفعاليات تنظيم نشاط ثقافي بالمركز الدولي للكتاب، يتضمن لقاءات وندوات فكرية تسهم في إثراء الحوار الثقافي، وتعكس حرص الهيئة على استثمار الشهر الفضيل في تقديم محتوى معرفي جاد يخاطب مختلف الاهتمامات.

كما تعلن الهيئة عن خصومات خاصة على عدد كبير من إصداراتها طوال أيام رمضان، دعمًا لحركة النشر وتشجيعًا للجمهور على اقتناء الكتب، بما يعزز من حضور الثقافة في المشهد المجتمعي.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع قاعدة القراء، وتأكيد أن الثقافة تظل ركيزة أساسية في بناء الوعي، خاصة في المناسبات التي تشهد إقبالًا مجتمعيًا واسعًا مثل شهر رمضان المبارك.