رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير زامبيا تعزيز علاقات التعاون الثنائي

- محمد سامى عبدالصادق: الجامعة تضع رعاية الطلاب الوافدين في صدارة أولوياتها وتوفر لهم بيئة تعليمية متكاملة ودعمًا أكاديميًا مستمرًا إيمانًا بدورهم في نقل رسالة مصر العلمية والحضارية إلى العالم

- توبولي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة يشيد بمكانة جامعة القاهرة ويؤكد الحرص على استمرار التعاون معها بما يحقق خدمة طلاب زامبيا الدارسين بها

استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد توبولي لوبايا سفير دولة زامبيا بمصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال طلاب دولة زامبيا الدارسين بجامعة القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وزامبيا وتعاونهما في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تضع كل إمكاناتها في خدمة طلابها من دولة زامبيا وتقدم لهم كل التسهيلات بهدف تخريج كوادر متميزة تساهم في تحقيق التنمية داخل بلدهم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الطلاب الوافدين هم سفراء لجامعة القاهرة في أوطانهم، مشيرًا إلى تقديم الجامعة كل أوجه الرعاية والاهتمام للطلاب من دولة زامبيا في كلياتهم وداخل المدن الجامعية، كما يتم تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة، لافتًا إلى حرص جامعة القاهرة على توفير العديد من المنح الدراسية المجانية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة للطلاب الأفارقة من خلال كلية الدراسات الإفريقية العليا وغيرها من كليات الجامعة.

ومن جهته، أعرب السفير توبولي لوبايا سفير دولة زامبيا، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة التي تتمتع بسمعة أكاديمية طيبة على المستوي العالمي، مشيدًا بجهود إدارة جامعة القاهرة في رعاية الطلاب الزامبيين وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً حرصه على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة إلى سفير دولة زامبيا بمصر، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.