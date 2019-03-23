واشنطن بوست: أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين يعقدون مؤتمرا عبر الهاتف حول مولر

يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لعقد مؤتمر عبر الهاتف، مساء اليوم السبت حول تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حسبما أفادت مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" في الكونجرس نقلًا عن مصدرين من القيادات الديمقراطية لم تسمهما، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

يذكر أن مولر قدم أمس الجمعة تقريره النهائي، وهو وثيقة لا تزال سرية جاءت في ختام تحقيقه الذي استمر 22 شهرًا حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، أو من حوله قد تآمروا في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ورحب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل مساء أمس الجمعة بالإعلان عن أن المحقق الخاص مولر قد أكمل تحقيقه في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.