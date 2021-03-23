الصحة البرازيليلة: تسجيل 1383 وفاة ونحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1383 وفاة و49293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 17 مارس 90303 حالات، وبلغ في 18 مارس 86982 حالة، وفي 19 مارس بلغ 90570 حالة، ما يمثل حصيلة قياسية، وفي 20 مارس بلغ 79069 حالة.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك، أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية، لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.