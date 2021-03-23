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وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بإعادة بناء وتنشيط التحالف العسكري للناتو

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
بروكسل - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:51 ص

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الثلاثاء، بـ"إعادة بناء وتنشيط" التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومشاركة الخطط الأمريكية بشأن أى انسحاب محتمل من أفغانستان.

جاءت تصريحات بلينكين -وفق ما أورده موقع "يو.إس.آية نيوز" الأمريكي الإخباري على موقعه الإلكتروني- في مؤتمر صحفي خلال زيارته الأولى لمقر الناتو في بروكسل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الحلف.

وقال بلينكين إن الحلف يمر "بلحظة محورية" في مواجهة التهديدات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تغير المناخ.

وأضاف: "أنا هنا للاستماع إلى أفكار الحلفاء حول أفغانستان؛ نحن هناك معا، وعندما يحين الوقت المناسب سنغادر معا".


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