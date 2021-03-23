المبعوث الأممي إلى ليبيا يعقد اجتماعات مع الدبيبة والمنفي

وصل المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إلى العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، لمواصلة لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.



وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكونى قد استقبلوا أمس كوبيش في طرابلس، يرافقه الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زينينقا، والمنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت جانيون.



وأكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي خلال اللقاء التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.



وتطرق الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية، كما أكد رئيس وعضوا المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.



من جهته، هنأ المبعوث الخاص رئيس وعضوي المجلس الرئاسي على مباشرة عملهم بشكل رسمي، مشيدًا بالتزامهم بخارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدا التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي والقيادة الجديدة للبلاد لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الإطار الزمني الذي حدده الملتقى.



كما التقى المبعوث الخاص برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث هنأه على تصويت مجلس النواب التاريخي لمنح حكومته الثقة، والاستلام السلس للسلطة من حكومة الوفاق الوطني.



وقد أطلع المبعوث الخاص، رئيس الحكومة على نتائج زياراته للعديد من العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دولياً وإقليمياً.



وطمأن رئيس الحكومة بإجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد.



واتفق المبعوث الخاص ورئيس الحكومة على أهمية وضع احتياجات الناس في صدارة الأولويات، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كورونا، وتوفير الخدمات الأساسية.



وشدد الطرفان على الحاجة الملحة لاعتماد الميزانية الوطنية لضمان تقديم الخدمات وتخصيص الموارد للحكم المحلي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.



كما تطرق اللقاء لعدد من القضايا بما في ذلك دعم الأمم المتحدة المطلوب للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة.



وفي وقت سابق أمس الاثنين، التقى المبعوث الخاص بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التي أعربت عن تقديرها لدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا خلال هذا الوقت الحرج.



وشددت الوزيرة على الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا من أجل إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.



وجدد كوبيش استعداد الأمم المتحدة لحشد الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة الحكومة الجديدة في مختلف المجالات لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.



فيما سيواصل المبعوث الخاص عقد اللقاءات مع مختلف الأطراف الليبية في الأيام المقبلة.