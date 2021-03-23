قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، إن بلاده ترحب بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزام الحكومة اليمينة الشرعية بالمبادرة، معلقًا: «حان الوقت لإنهاء هذه الحرب».



وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة مهمة لوقف إطلاق النار في اليمن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والدول المجاورة والبلدان العربية تقف في صف واحد لتأييدها.



وذكر أن «الكرة الآن في ملعب الحوثيين»، قائلًا إن «الحوثيين عليهم احترام القانون الدولي، وإنهاء الهجمات الصاروخية، فضلًا عن إنهاء القمع ضد الشعب اليمني».



ولفت متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن «الحوثيين عليهم تفهم أن الشعب اليمني يعاني لمدة 6 سنوات من الهجمات»، منوهًا إلى أن «80% من اليمنيين يعيشون في مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين».



وذكر أن حل الأزمة اليمنية يكون عبر التسوية التفاوضية واحترام الحوثيين ذلك، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مستمرة في التنسيق والتشاور مع حلفاء المنطقة، من أجل الوصول إلى حل سلمي للصراع.



يذكر أن السعودية كانت قد قدمت مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء الدولي وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية الحاصة بميناء الحُديدة في البنك المركزي اليمني، وهي المبادرة التي رحبت فيها الحكومة اليمنية.





