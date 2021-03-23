سفير ألمانيا بالقاهرة: المجتمع الدولي يعول على مصر في ملف الفصائل الفلسطينية

قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، إن المجتمع الدولي يعول على الحكومة المصرية في ملف الفصائل الفلسطينية، موضحًا أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في القضية الفلسطينية.

وأضاف نون، في لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن مصر هي الدول الوحيدة التي لها علاقات مع الفصائل الفلسطينية كافة، مشددًا على أهمية أن تتحدث مصر مع جميع الأطراف.

وأكد أن ألمانيا تقدر جهود مصر في القضية الفلسطينية، إذ لا يسير شيء في الملف بدون وجود القاهرة، مضيفًا أنه لا بد من إيجاد حل يحقق مصلحة وحقوق الشعب الفلسطيني.