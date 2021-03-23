 سفير ألمانيا بالقاهرة: المجتمع الدولي يعول على مصر في ملف الفصائل الفلسطينية - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 مارس 2021 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

سفير ألمانيا بالقاهرة: المجتمع الدولي يعول على مصر في ملف الفصائل الفلسطينية

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:19 ص

قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، إن المجتمع الدولي يعول على الحكومة المصرية في ملف الفصائل الفلسطينية، موضحًا أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في القضية الفلسطينية.

وأضاف نون، في لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن مصر هي الدول الوحيدة التي لها علاقات مع الفصائل الفلسطينية كافة، مشددًا على أهمية أن تتحدث مصر مع جميع الأطراف.

وأكد أن ألمانيا تقدر جهود مصر في القضية الفلسطينية، إذ لا يسير شيء في الملف بدون وجود القاهرة، مضيفًا أنه لا بد من إيجاد حل يحقق مصلحة وحقوق الشعب الفلسطيني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك