ضبط وتحرير 1648 مخالفة مرورية بكفرالشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ حملة مرورية مكبرة بمدينة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، تحت إشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة مرور كفر الشيخ.



وأسفرت عن ضبط 1648مخالفة مرورية متنوعة، مابين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة .



كما تم ضبط 8 "تكاتك" بدون لوحات معدنية، وأربع سيارات بدون رخصة، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات التي تم ضبطها.