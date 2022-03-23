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ذكرت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور اجتماعات مجموعة العشرين، التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن السفيرة قولها في إيجاز صحفي في جاكرتا، إن روسيا تقدر عدم رضوخ إندونيسيا للضغط لتحويل تركيز مجموعة العشرين بعيدا عن التعافي الاقتصادي.

وتابعت أن روسيا مستعدة للوفاء بطلب القمح لإندونيسيا.

وأضافت أن عقود الأسلحة مع إندونيسيا مازالت قائمة، ولم تقابل بأي "رفض رسمي" من الحكومة.

وتدرس الدول الغربية الآن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين بعد غزوها لجارتها قبل حوالي شهر.

وفرضت الدول بالفعل عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب الهجوم الذي تسبب في أزمة إنسانية داخل أوكرانيا ونزوح جماعي لملايين الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في دول أوروبية أخرى.

وقالت السفيرة للصحفيين "يعتمد ذلك على الوضع. بوتين يعتزم القدوم إلى قمة مجموعة العشرين".

وأضافت أن مجموعة العشرين ليست المنتدى المناسب لبحث الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتابعت أن "استبعاد روسيا لن يساعد الاقتصاد العالمي".

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين يومي 30 و31 أكتوبر في جزيرة بالي الإندونيسية.