وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض أهلًا رمضان بفيصل

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم معرض "أهلًا رمضان"، للسلع الغذائية والذي اقامته محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور.

وتفقد وزير التموين ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، منافذ جميع الشركات الموجودة في المعروض والتي تتنوع بين منتجات لحوم ودواجن والخضروات والفاكهة وكافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والمكرونة والدقيق ويميش رمضان وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسر بصورة يومية.

وأكد وزير التموين، أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافه السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في كل المناطق، مضيفًا أن التوسع في إقامة معارض سلعية من ضمن آليات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير التموين، خلال كلمته، اليوم، إن معارض اهلا رمضان توفر السلع بنسب التخفيض تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٠% فيما توفر بعض الشركات عروضًا على المنتجات بنسب تخفيض تصل لـ30%.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عَلِي توجيهات الرئيس السيسي بزيادة عدد الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لضمان توافر السلع الغذائية والأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن إجمالي عدد المنافذ والشوارد التي تم انشاءها بالمحافظات وصلت حتي اليوم ل17 ألف و617 منفذ، مشيرا إلي أن هناك متابعة وتواجد يومي للسادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة عَلِى أرض الواقع.

وأشار "شعراوي" إلى المتابعة الدورية لرئيس الوزراء لتوافر السلع الغذائية من خلال اجتماعات لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، وضمان عدم نقص أية سلعة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق وإتخاذ الإجراءات القانونية مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المعرض يقع بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل ومقام على مساحة ٢٠٠٠متر مربع بمشاركة ٨٠ عارض حيث يعد ثاني أكبر معرض على مستوى الجمهورية ويضم السلع الأساسية التي تهم المواطنين ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية والياميش والزيوت والتمور المجهز على أكمل وجه لتوفيرً كافه سبل الراحة للمواطنين.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أنه وبالتنسيق مع العديد من الجهات تم تجهيز معارض أخرى بأحياء ومراكز جنوب الجيزة والوراق والبدرشين وأوسيم والصف والعياط تعرض السلع الغذائية بمشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض وعلي مساحة تصل إلى 5 آلاف متر، بالإضافة إلى تجهيز منافذ بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة وبأسعار أقل من الأسواق الخارجية.

وأكد راشد، أن المحافظة على استعداد تام للتعامل مع كبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية والهايبر ماركت لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تزود بكافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين تصدياً لارتفاع أسعار بعض السلع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.