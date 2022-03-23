وزيرة التضامن تتأثر خلال كلمة عن الأمهات المتوفيات: يبقى أثرهن أبد الدهر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وفرت 320 ألف مشروع متناهي الصغر للسيدات، بتكلفة 2.6 مليار جنيه مصري، بما يشمل مستورة وتنمية المرأة الريفية والتمكين الاقتصادي لأمهات أطفال المدارس والأسر المنتجة.

وأضافت خلال كلمة، ضمن احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022، صباح الأربعاء، أن أكثر من 60% من النساء تعملن في القطاع غير الرسمي، متابعة: «إما في الأعمال الهامشية أو غير مرئية أو غير مسجلة أو موثقة بما يهدد الحماية الاجتماعية لهن».

وتابعت: «مصر تمضي في عزة وشموخ وثقة أن الخير آت حتى لو طال الأمد، وعلى ثقة أن الأمهات والنساء يساهمن بكل طاقة وعزيمة في تعزيز الوعي الإيجابي، وتنمية الأسرة المصرية، ورخاء الاقتصاد المحلي والوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقدم مصر ونهضتها».

واختتمت متأثرة: «في ختام كلمتي نترحم على الأمهات اللاتي رحلن، مازلن نشعر بهن حولنا، يراقبوننا عن بعد ويبقى عطرهن في أيادينا، وتسكن كلماتهن جوارحنا، الأمهات ترحل جسدًا ويبقين أبد الدهر روحًا وأثرًا».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمدينة نصر.