ارتفاع الروبل الروسي بعد قرار بوتين تحصيل قيمة صادرات الغاز بالعملة الروسية

ارتفع سعر الروبل الروسي في سوق الصرف اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين اعتزام بلاده الحصول على قيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي إلى الدول التي وصفها بأنها "غير صديقة" بالروبل وليس بأي عملة أخرى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حركة العملة في سوق الصرف المحلية الروسية ضعيفة بسبب نقص السيولة. وارتفع سعر الروبل بنسبة 3% بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 8% مرتين خلال التعاملات.

كان الرئيس بوتين قد قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن روسيا سوف تطلب من الدول " غير الصديقة " الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن انترفاكس تصريح بوتين بأنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع.

وأضاف بوتين أن روسيا سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.