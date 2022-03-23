عمدة كييف يتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية ويحث الألمان على قطع العلاقات

اتهم عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مسؤولين من مدينة ميونخ الألمانية، روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، مطالبا مسؤولي ميونخ بممارسة ضغوط على الحكومة الألمانية لقطع جميع العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

وقال كليتشكو للمسؤولين من ميونخ، وهي مدينة شقيقة للعاصمة الأوكرانية: "روسيا تستثمر كل يورو، كل سنت، في جيشها.. إنهم يدمرون السكان المدنيين. إنهم يدمرون بلدنا".

وأشار كليتشكو إلى أن القنابل التي يستخدمها الروس تقتل أي حياة بشرية في دائرة نصف قطرها 500 متر، واصفا الأمر بأنه ليس هجوما على الجيش، بل على المواطنين، وقال: "لا يمكننا عد الجثث.. ما يحدث هنا كابوس.. أفتح عيني وأرى واقعا صعبا للغاية".