رئيس البرلمان النمساوي يوافق على دعوة الرئيس الأوكراني إلى إلقاء خطاب

وافق رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، فولفجانج سوبوتكا، اليوم الأربعاء، على دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إلقاء خطاب بالفيديو أمام المجلس الوطني.

وقال سوبوتكا، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين الكتل النيابية ضرورة قبل تحديد موعد خطاب الرئيس الأوكراني.

وأوضح سوبوتكا، أن هذه الدعوة لا تتناقض مع حياد النمسا، ولا إمكانية تدخلها في الصراع كوسيط من أجل إحلال السلام.

وأشار إلى أن النمسا تدين بشدة العدوان الروسي على أوكرانيا لأن حياد النمسا يشهد بعض الاستثناءات عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان.

يشار إلى أن حزب الحرية اليميني في النمسا يعارض الدعوة بسبب علاقته الوثيقة بروسيا، كما يرى الحزب الاشتراكي أن الدعوة قد تفسر على أنها تخلى عن الحياد السياسي الذي تلتزم بتطبيقه النمسا.