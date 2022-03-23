بوتين: لن نقبل سوى الدفع بالروبل نظير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن.

وأصدر بوتين تعليمات للبنك المركزي والحكومة الروسية "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشدد بوتين على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول "قرارات غير قانونية" بتجميد أصول روسيا.