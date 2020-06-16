لافروف: انتهاء المفاوضات الروسية الأوكرانية بسرعة وبنجاح أمر غير مربح لواشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن سرعة انتهاء المفاوضات الروسية الأوكرانية وتكللها بالنجاح ليس بالأمر المربح بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال لافروف خلال لقائه بطلبة ومدرسي معهد العلاقات الدولية، اليوم الأربعاء: "من الصعب التخلص من انطباعنا أن الزملاء الأمريكيين يمسكون كييف من يديها، حيث يرى الأمريكيون أنه من غير المربح أن تنتهي هذه العملية سريعا ويعولون على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة".

وأضاف: "أن تصريحات استفزازية سُمعت من العواصم الغربية بأن مقاتلات ميج السوفيتية من أوروبا الشرقية ومنظومات ستينجر الأميركية تم تسليمها إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن هذا يمثل تهديدا وخطرا صارخا لأن هذه الأسلحة قد تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "على ما يبدو أن الغرب والولايات المتحدة يريدون إبقائنا في حالة صراع لأطول فترة ممكنة، حسنًا فنحن لدينا الصحة والخبرة والروح والإرادة".