ألمانيا: ادخرنا الكثير وحان الوقت للصرف على الدفاع

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الأربعاء، أن برلين ستعيد القوة الكاملة لسلاح الجو، وقالت "ادخرنا الكثير من الأموال وحان الوقت للصرف على الدفاع"، وذلك في ظل المخاوف من توسع العملية العسكرية غربا لتتخطى حدود أوكرانيا.

في الأثناء، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء أن المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا بعد تأخير في عمليات التسليم.

وكانت تلك الصواريخ في مخزونات جيش شرق ألمانيا الشيوعي السابق. ودفعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ألمانيا إلى مخالفة غير مسبوقة لسياستها في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع، لكن الحكومة الأوكرانية شعرت بالإحباط بسبب التأخير.

وقالت بيربوك أمام البرلمان الألماني "يمكنني القول بوضوح إن المزيد من الشحنات من صواريخ ستريلا في الطريق".