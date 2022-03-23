 رياح شديدة وسقوط أمطار في كفر الشيخ.. وغلق ميناء البرلس - بوابة الشروق
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رياح شديدة وسقوط أمطار في كفر الشيخ.. وغلق ميناء البرلس

محمد نصار
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 12:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 12:17 م

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، مع هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وخفيفة على باقي مختلف قرى ومدن المحافظة.

وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، عن توقف الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد في البرلس، بدءا من الساعة 10 صباح اليوم؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط "نوة الفيضة".

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة ومجالس المدن؛ لمتابعة حالة الطقس، والتعامل الفوري في حالة هطول الأمطار.

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