أمريكا وبريطانيا تتوصلان لتسوية لنزاعهما بشأن رسوم واردات الصلب والألومنيوم

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الثلاثاء أنهما قامتا بتسوية نزاعهما بشأن الرسوم الجمركية الخاصة على واردات الصلب والألومنيوم التي فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيسمح لبريطانيا باستيراد "كميات مستدامة من الصلب والألومنيوم المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة مرة أخرى اعتبارا من أول (حزيران) يونيو"، وفقا لبيان حول الاتفاق تم توزيعه في واشنطن الثلاثاء.

ويجب أن يتوافق حجم التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية تقريبا مع حجم 2018-2019 ، عندما لم تكن هناك رسوم عقابية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "ردا على ذلك ستعلق المملكة المتحدة إجراءات إعادة التوازن على المنتجات الأمريكية بما في ذلك الويسكي والجينز الأزرق والدراجات النارية". وقالت الولايات المتحدة إن هذه الصادرات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار.

يشار إلى أنه عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه قبل أكثر من عام، وعد بإصلاح العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة التي تضررت في عهد ترامب.