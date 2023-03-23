قالت الفنانة هالة صدقي، إنها تشارك كضيفة شرف بمسلسل «سره الباتع»، معربة عن فخرها بشهادة المخرج خالد يوسف، والذي قال إنها تقدم دورًا مبهرًا بالعمل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأربعاء، أن مشاهدها في المسلسل مهمة جدًا رغم أن الدور ليس كبيرًا، مؤكدة أن «يوسف» مخرج متمكن جدًا من أدواته.

وأكملت: «لو كان دور بجد أنا مؤكد كنت هاخد جائزة أحسن ممثلة من كثر حلاوة الشغل اللي عامله خالد يوسف، كنت مستخسرة إني ضيفة شرف»، بحسب وصفها.

وأشارت إلى أن المخرج يقدم 30 فيلمًا بالمسلسل الذي يمتد لـ30 حلقة طوال شهر رمضان، لافتة إلى أن «يوسف» بذل مجهودًا كبيرًا للتعامل مع هذا الكم من المجاميع والمعارك.

وأكدت أن جميع المشاهد موظفة بصورة جيدة، وليست عادية أو موجودة لملء زمن الحلقة، قائلة إن الجمهور سيستمتع خلال مشاهدة العمل بالصورة والإضاءة وحركة الكاميرا.

ولفتت إلى حرصها على معرفة مخرج العمل؛ لأن المخرج الجيد يساعدها على تقديم عمل محكم، معقبة: «لما ببقى مع المخرج الصح ببقى صح، حريصة دائمًا أعرف مين المخرج اللي هشتغل معاه، المخرج الكويس بيعمل ورق كويس ويخلي الفنان داخل مش قلقان ومش مشغول بحاجة غير شغله فقط لا غير».

مسلسل «سره الباتع» إخراج خالد يوسف، يشارك فيه أكثر من 60 فنانا، ومن بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.