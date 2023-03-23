ضبط محطتي وقود لتصرفها في 2000 لتر سولار بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جهود الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة بقيادة مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، على الأسواق بمركزي دمنهور والدلنجات أسفرت عن ضبط 850 صفيحة عسل أسود معبأة داخل صفائح سبق استخدامها بمركز دمنهور؛ ما يُعد غشا وتدليسا.

وبمركز الدلنجات تم ضبط محطتين لتمويل سيارات غير مرخصتين لتصرفهما في 2000 لتر سولار و8 أسطوانات غاز منزلي، تم تجميعها لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.