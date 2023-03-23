رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع توافر السلع للمواطنين بمعارض أهلا رمضان

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن الوحدات المحلية تواصل تنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة في المراكز والقرى لتوفير كل السلع والمواد الغذائية، وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفي هذا السياق، تابع تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص معارض أهلا رمضان بالمركز، حيث تفقد معرض أهلا رمضان بقرية أسمنت، وتأكد من توافر كل السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وأكد استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى النائية، حيث إن تلك المعارض تأتي ضمن جهود متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.