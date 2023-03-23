افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والحكومة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



فيما يلي معلومات عن المركز الثقافي الإسلامي



• يضم أكبر مسجد في أفريقيا يحمل اسم “مسجد مصر” يسع 12 ألف مصلى



• تم إقامة المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 15.000 متر مربع، ويوجد في هذا المركز مسجدًا كبيرًا



• به أكبر منبر في العالم بارتفاع 16 مترًا



• به أكبر نجفة في العالم (حصلت على شهادتي جينيس) قُطرها 22 مترا - بزنة 50 طنًا كأثقل نجفة في العالم.



• يضم المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة مكتبة إسلامية ضخمة، و قاعة مناسبات.



يحتوي المركز على مجموعة من المنشآت والمباني الخدمية منها



- يحتوي على أكبر قاعة مناسبات لإقامة المؤتمرات والاجتماعات والمناقشات .

- يضم المركز الثقافي الإسلامي مكتبة إسلامية تضم جميع الكتب الإسلامية التي يرجع إليها المسلمين.