نقابة الصحفيين الفلسطينيين: عديد من الصحفيين الأسرى داخل سجون الاحتلال يعانون من ظروف صعبة

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المؤسسات الدولية، بمتابعة جرائم الحرب التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطيني، والتي وصلت حد قتل 130 صحفيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، أن لجنة الحريات رصدت تصعيدا خطيرا خلال شهر مارس، تمثل في مواصلة الاستهداف بجرائم القتل حيث استشهد 3 من الزملاء، بينما تم التصعيد بحجم الاعتقالات للزملاء في قطاع غزة والضفة الغربية في أوساط الصحفيين.

وناشد البيان، الأمين العام للأمم المتحدة، التدخل وكذلك منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين للعمل بشكل حثيث لوقف الجرائم والاعتداءات والانتهاكات المتزايدة بحق الحالة الصحفية الفلسطينية من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت البيان للحملة الشرسة التي استهدفت الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة والتنكيل بعدد منهم واعتقال عدد آخر أيضا دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة، كما أن حجم الاستهداف يتصاعد بحق الزميلات والزملاء في القدس وجنين ورام الله وبقيت الأراضي الفلسطينية.

وكشف البيان أن العديد من الصحفيين الأسرى داخل سجون الاحتلال يعانون من ظروف صعبة وقاهرة دون الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، مما يعرضهم ليس للأمراض فحسب بل لإمكانية فقدان حياتهم بعد أن فقد 13 اسيرا فلسطينيا حياتهم داخل المعتقلات منذ 7 أكتوبر.