قصف إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية شمال غرب بيت حانون ومحيط مخيم جباليا شمال القطاع، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وخلف العدوان الإسرائيلي، 32,070 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لـ74,298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.