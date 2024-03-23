نفت الفنانة حورية فرغلي، واقعة شراء «خيل» مقابل مليون جنيه إسترليني، موضحة أن الاتحاد الإماراتي هو من ‏قام بشرائه لتشارك به باسم بلادهم في المسابقات كبطلة رياضية‎.‎

وقالت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت،‏ إن: «الفن لم ‏يكن في حساباتي إطلاقا»، موضحة أنها عادت إلى مصر عام 2002؛ بسبب حالتها النفسية السيئة بعد وفاة خطيبها ‏قبل كتب الكتاب والفرح بيوم واحد‎.‎

وتطرقت إلى الحديث عن خطيبها، قائلة: «أعجبت باهتمامه الشديد بي، وكان يطاردني وأحببته لأنني شعرت ‏بمسئوليته تجاهي، كان دائم الخوف عليّ، وكنت أفتقد هذا الشعور، لأنني كنت أعيش بمفردي في الإمارات».‏

وأوضحت أن والديها منفصلين منذ زمن طويل، موضحة أن والدها كان يعيش في الكويت ومع زواج والدتها حصلت ‏على عمل في الإمارات فسافرت بصحبتها وهي في عمر 9 سنوات، معقبة: «مكنتش كملت سنة لما والدي ووالدتي ‏انفصلا».‏

وأضافت أنها لم تر والدها سوى في عمر الثلاثينات، لافتة إلى أن آخر مرة كانت وهي بعمر 7 سنوات، ‏قائلة: «كان والدي مختفيا تماما بسبب الخلافات مع والدتي، كان الاتفاق أن من يأخذ الأولاد للعيش معه لا يعود للسؤال ‏عنهم».‏

وعن عائلتها، قالت: «لديّ شقيق طيار وهو دنيتي وحياتي كلها، كما لديّ أخ وأخت من والدي، وأخت قطرية من ‏أمي».‏