نفت الفنانة حورية فرغلي، واقعة شراء «خيل» مقابل مليون جنيه إسترليني، موضحة أن الاتحاد الإماراتي هو من قام بشرائه لتشارك به باسم بلادهم في المسابقات كبطلة رياضية.
وقالت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، إن: «الفن لم يكن في حساباتي إطلاقا»، موضحة أنها عادت إلى مصر عام 2002؛ بسبب حالتها النفسية السيئة بعد وفاة خطيبها قبل كتب الكتاب والفرح بيوم واحد.
وتطرقت إلى الحديث عن خطيبها، قائلة: «أعجبت باهتمامه الشديد بي، وكان يطاردني وأحببته لأنني شعرت بمسئوليته تجاهي، كان دائم الخوف عليّ، وكنت أفتقد هذا الشعور، لأنني كنت أعيش بمفردي في الإمارات».
وأوضحت أن والديها منفصلين منذ زمن طويل، موضحة أن والدها كان يعيش في الكويت ومع زواج والدتها حصلت على عمل في الإمارات فسافرت بصحبتها وهي في عمر 9 سنوات، معقبة: «مكنتش كملت سنة لما والدي ووالدتي انفصلا».
وأضافت أنها لم تر والدها سوى في عمر الثلاثينات، لافتة إلى أن آخر مرة كانت وهي بعمر 7 سنوات، قائلة: «كان والدي مختفيا تماما بسبب الخلافات مع والدتي، كان الاتفاق أن من يأخذ الأولاد للعيش معه لا يعود للسؤال عنهم».
وعن عائلتها، قالت: «لديّ شقيق طيار وهو دنيتي وحياتي كلها، كما لديّ أخ وأخت من والدي، وأخت قطرية من أمي».