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معالم نيوزيلندا تظلم مع بداية ساعة الأرض

د ب أ
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 3:21 م
أظلمت المعالم في أنحاء نيوزيلندا اليوم السبت، فيما بدأت البلاد فعالية ساعة الأرض.

وتشجع "ساعة الأرض" الدول على إطفاء الأنوار لمدة ساعة، بهدف إلقاء الضوء على قضايا خسائر الطبيعة والتغير المناخي.

وأظلمت معالم أوكلاند، بما في ذلك برج السماء وجسر مرفأ هاربور ومباني البرلمان في العاصمة ويلنجتون الساعة 08:30 مساء بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت جرينتش).   

وفي وقت لاحق اليوم، سوف تطفئ معالم أخرى على سطح الأرض، بما في ذلك دار أوبرا سيدني وعين لندن وبرج إيفل، أنوارها إحياء للفعالية.

ويطلب المنسق، الصندوق العالمي للطبيعة، الشعوب المساهمة في "منح الأرض ساعة" وقضاء 60 دقيقة في فعل شيء إيجابي للكوكب.

وبدأت المبادرة في أستراليا عام 2007 وشهدت إظلام شوارع ومباني ومعالم وسماوات مدن كاملة.

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