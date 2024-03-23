 بمشاركة 40 عضوا.. رياضة دمياط تنظم مسابقة دينية بمركز شباب ميت أبو غالب - بوابة الشروق
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بمشاركة 40 عضوا.. رياضة دمياط تنظم مسابقة دينية بمركز شباب ميت أبو غالب

حلمي ياسين
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 10:56 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 10:56 م

نظم مركز شباب مدينة ميت أبو غالب في محافظة دمياط، مسابقة دينية رمضانية، ضمن خطة نشاط المركز لشهر مارس، بمشاركة 40 عضوًا من أعضائه.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في بيان لها اليوم السبت، أن المسابقة تهدف إلى التعرف على معاني القرآن الكريم، وأهمية التعاون بين الأشخاص، ومدى أهمية التواصل مع الأعضاء والمشاركة في أنشطة مراكز الشباب المختلفة.

وتأتي المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

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