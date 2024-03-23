نظم مركز شباب مدينة ميت أبو غالب في محافظة دمياط، مسابقة دينية رمضانية، ضمن خطة نشاط المركز لشهر مارس، بمشاركة 40 عضوًا من أعضائه.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في بيان لها اليوم السبت، أن المسابقة تهدف إلى التعرف على معاني القرآن الكريم، وأهمية التعاون بين الأشخاص، ومدى أهمية التواصل مع الأعضاء والمشاركة في أنشطة مراكز الشباب المختلفة.

وتأتي المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.