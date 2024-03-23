 مواعيد مباريات اليوم السبت - بوابة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم السبت

محمد جلال
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 9:55 ص | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 9:55 ص

تقام مساء اليوم السبت عددا من المباريات حول العالم لعل أبرزها هي مباراتي منتخب مصر للشباب والأولمبي في البطولات الودية المقامة خلال فترة التوقف الدولي.

وإليكم أبرز مواجهات اليوم السبت

كأس عاصمة مصر

تونس × كرواتيا.. العاشرة مساءً.

مباراة ودية دولية

مصر تحت 20 عاما × موريتانيا تحت 20 عاما.. الحادية عشر مساءً.

فرنسا × ألمانيا.. العاشرة مساءً.

إنجلترا × البرازيل.. التاسعة مساءً.

أيرلندا × بلجيكا.. السابعة مساءً.

اتحاد غرب آسيا

مصر الأولمبي × أستراليا الأولمبي.. العاشرة مساءً.

الأردن الأولمبي × تايلاند الأولمبي.. السابعة مساءً.


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