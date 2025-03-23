مستشار الأمن القومي الأمريكي: نقل الفلسطينيين خارج غزة فكرة عملية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إن فكرة نقل الفلسطينيين خارج غزة فكرة عملية للغاية، مضيفا أنه من الجنون أن ننفق مليارات لإعادة إعمار القطاع ثم نرى تجدد الهجمات، وفق قوله.

وأضاف والتز، لشبكة "فوكس نيوز": "إننا ورثنا فوضى عبر العالم بينها القتال الذي اندلع بكل أنحاء الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش كيفية أن يعيش مليونا شخص لعقد من الزمن وسط الوضع الذي تشهده غزة.

وتابع أن ترامب أكد قبل تنصيبه أن استمرار احتجاز الأمريكيين سيكلف الكثير.

والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل استئناف عملياتها العسكرية في غزة بذريعة الضغط على حركة حماس لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالأسرى، وذلك أن بعد رفضت حكومة نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويروج ترامب منذ 25 يناير الماضي، لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في الرابع من فبراير الماضي، إن الولايات المتحدة "ستسيطر على قطاع غزة وتمتلكه"، بحسب موقع العربية من الإخباري.