قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية في سينما الحضارة بالأوبرا

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، السبت، ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي أقيمت بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، على مدار 12 يوما حافلا، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

نفذت فعاليات اليوم الختامي بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وشهدت حضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الدكتور بدوي مبروك، مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، ولفيف من المثقفين والأدباء.

استهلت الفعاليات بجولة تفقدية للورش الحرفية التي نفذتها بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وشملت ورشة الطرق على النحاس الخاصة بالإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، وورش تعليم فن الأرابيسك، التلي، السجاد اليدوي والمجسمات الورقية، الخاصة بالإدارة العامة لثقافة القرية، بالإضافة إلى ورشة الخيامية التي نفذتها الإدارة العامة لثقافة المرأة، وورشتي مشغولات الحصير والفخار، التابعتين للقصور المتخصصة.

أعقب ذلك جولة داخل المعرض المركزي الذي ضم مجموعة متنوعة من المشغولات الفنية والحرفية، إلى جانب معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي أقيم من خلال إدارة التسويق والمبيعات، وتضمن كتبا متنوعة في مختلف السلاسل وكتب الأطفال ومجلات "قطر الندى".

وتواصلت الفعاليات مع ورشة الحكايات التراثية لأطلس المأثورات الشعبية، واختتمت بعرض مجموعة من الأفلام التابعة لأكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، والتي قدمها الطلبة ضمن مسابقة سينما الموبايل التى تنظمها الأكاديمية سنويا، ومنها "أوقفوه، حلم، لمسة، زواج القاصرات، قرار عكسي، فرخة ولكن" وتناقش جميعها قضايا مجتمعية مهمة ومنها العنف ضد المرأة.

ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا، نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برنامج حافل أعدته احتفالا بالشهر الكريم، وتضمنت عروضا فنية، أفلام قصيرة، معارض وورش مشغولات يدوية وحرفية، بالإضافة إلى ورش الحكي واللقاءات الأدبية التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الشعبي، وغيرها من اللقاءات التوعوية بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة لمياه الشرب، ومؤسسة أهل مصر.