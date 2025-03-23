نجم الزمالك السابق: طريقة بيسيرو «إتكالية»

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كشف أحمد عبدالحليم نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، عن سبب الأخطاء الدفاعية المتكررة التي يسقط فيها الأبيض خلال مبارياته.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة كأس عاصمة مصر، ليتعرض الفريق للهزيمة الأولى تحت قيادة مدربه الحالي البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال عبدالحليم عبر قناة "الزمالك": "مشكلة طريقة 3-4-3 التي يطبقها بيسيرو أنها إتكالية.. حيث يعتمد اللاعبون على بعضهم البعض في التغطية الدفاعية سواء الثلاثي الدفاعي أو الظهيرين".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك عمل فني من خلاله يعرف كل لاعب واجباته داخل الملعب ويقوم المهام الدفاعية اللازمة.

وأشار إلى أن سبب استقبال الزمالك أهدافا في كل مبارياته الماضية هو أن اللاعبين لا يقومون بالتغطية المناسبة مع طبيعة هذه الطريقة.

يذكر أن الزمالك تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في مجموعته بكأس الرابطة والتي تضم كل من سموحة وبتروجت والجونة.