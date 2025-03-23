تنظم هيئة العامة قصور ثقافة، في التاسعة مساء اليوم الأحد، سهرة رمضانية للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية للاحتفال بالشهر الفضيل.

وتتضمن الفعاليات، التي تقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، عرض الفيلم العربي "ولاد رزق ٣"، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ونسرين أمين، وأسماء جلال، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث هذا الجزء، حول حياة الأشقاء بعد مرور سنوات طويلة على افتراقهم، عاش كل منهم خلالها حياة مختلفة، وذات يوم، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، فيتغير مجرى الأحداث.

وفي إطار خطط العدالة الثقافية وتنمية الإنسان، يقدم القصر، أنشطة متنوعة لأطفال منطقة الخيالة، منها ورش فنية، رسم على الوجه، بالإضافة إلى ورش حكي وعرض أفلام كرتونية.

وتقدم العروض، مجانا من خلال قصر السينما بإدارة سهام بحر، في إطار نشاط الإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى؛ للمشاركة بليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وأعدت الهيئة، برنامجا مكثفا للاحتفال بشهر رمضان، يتضمن أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات.